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Практически вся семья погибла от удара ВСУ в белгородском селе Никольское

Тела еще двух женщин нашли под завалами честного дома.
Владимир Рубанов 2024-03-18 18:54:01
© Фото: vvgladkov, Telegram

Тела еще двух женщин нашли под завалами честного дома в селе Никольском, в который попал снаряд ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Число жертв удара выросло до четырех. Теракт со стороны Украины погубил почти целую семью: погибли бабушка, мама, ее гражданский муж и 17-летний сын.

После удара удалось спасти маленькую девочку - дочь и внучку погибших женщин. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей.

Девочка находится в реанимации под аппаратом ИВЛ, сообщил Гладков. Врачи стабилизировали ее состояние, завтра ей должны сделать операцию.

#Украина #белгородская область #ВСУ #Обстрел #пострадавшие #жертвы #Вячеслав Гладков
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