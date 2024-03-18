Практически вся семья погибла от удара ВСУ в белгородском селе Никольское

Тела еще двух женщин нашли под завалами честного дома в селе Никольском, в который попал снаряд ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Число жертв удара выросло до четырех. Теракт со стороны Украины погубил почти целую семью: погибли бабушка, мама, ее гражданский муж и 17-летний сын.

После удара удалось спасти маленькую девочку - дочь и внучку погибших женщин. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей.

Девочка находится в реанимации под аппаратом ИВЛ, сообщил Гладков. Врачи стабилизировали ее состояние, завтра ей должны сделать операцию.