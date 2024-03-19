Частично потерявший кисть белгородский подросток находится в тяжелом состоянии

Главный врач Детской областной клинической больницы Ирина Кизилова рассказала о состоянии подростка, который частично потерял кисть при обстреле Белгородского района.

Напомним, ранее украинские военные обстреляли поселок Разумное под Белгородом. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, в общей сложности пострадали четыре человека, в том числе трое детей. В частности, серьезное ранение получил 14-летний парень.

«Состояние одного тяжелое, он находится в отделении реанимации, у подростка имеется повреждение левой конечности верхней, частичная ампутация кисти», - сказала Кизилова.

К настоящему моменту хирурги сделали все необходимое, завтра пострадавшего собираются перевести в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

Еще один 15-летний подросток, который получил множество осколочных ранений, по словам врача, находится в состоянии средней тяжести. Сейчас ему оказывают помощь в отделении хирургии.