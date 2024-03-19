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Частично потерявший кисть белгородский подросток находится в тяжелом состоянии

Сейчас 14-летнему ребенку оказывают помощь в отделении реанимации.
Анна Назайкина 2024-03-19 18:53:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главный врач Детской областной клинической больницы Ирина Кизилова рассказала о состоянии подростка, который частично потерял кисть при обстреле Белгородского района.

Напомним, ранее украинские военные обстреляли поселок Разумное под Белгородом. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, в общей сложности пострадали четыре человека, в том числе трое детей. В частности, серьезное ранение получил 14-летний парень.

«Состояние одного тяжелое, он находится в отделении реанимации, у подростка имеется повреждение левой конечности верхней, частичная ампутация кисти», - сказала Кизилова.

К настоящему моменту хирурги сделали все необходимое, завтра пострадавшего собираются перевести в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

Еще один 15-летний подросток, который получил множество осколочных ранений, по словам врача, находится в состоянии средней тяжести. Сейчас ему оказывают помощь в отделении хирургии.

#в стране и мире #белгород #врач #больница #подросток #главврач #кисть
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