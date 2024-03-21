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Bloomberg: США предложили выпустить облигации на $50 млрд под залог активов РФ

Предложение было выдвинуто в адрес участников G7. Франция и Германия скептическим отнеслись к инициативе США.
Ирина Егорова 2024-03-21 21:36:01
© Фото: Sheldon Cooper Keystone Press Agency, Global Look Press

США предложили участникам G7 создать специальную структуру по выпуску облигаций под залог прибыли с российских активов для поддержки Украины, сообщает Bloomberg.

«США предложили союзникам создать специальную структуру и выпустить гособлигации на сумму не менее 50 миллиардов долларов», - пишет издание.

Франция и Германия скептическим отнеслись к инициативе США. Сейчас в ЕС заблокировано более двух третей замороженных российских активов - они приносят около $3,6 млрд чистой прибыли в год.

Вырученные средства от замороженных активов России можно использовать в качестве военной помощи Украине ранее предлагал Шольц , так как они никому не принадлежат. По оценкам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, 90% доходов от активов РФ планируется потратить на покупку оружия для Киева, остальные 10 можно направить на поддержку украинской военной промышленности. 

#Украина #сша #военная помощь #предложение #гособлигации #замороженные активы
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