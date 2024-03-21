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Шольц заявил, что доходы от замороженных активов РФ никому не принадлежат

Именно поэтому они могут использоваться Евросоюзом, в том числе в качестве военной помощи Украине.
Ирина Егорова 2024-03-21 15:55:01
© Фото: Janine Schmitz, photothek.de, Global Look Press

Вырученные средства от замороженных активов России можно использовать в качестве военной помощи Украине, так как они никому не принадлежат. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Речь идет о вырученных средствах, которые могут быть использованы, поскольку никому не принадлежат и поэтому могут быть использованы Европейским союзом», - передает его слова РИА Новости.

Ранее Шольц уже оглашал идею об использовании сверхприбыли от активов России, которые заморожены в Европе в качестве финансовой поддержки закупки оружия для Украины. На днях главы МИД стран Евросоюза согласились использовать эти средства в данных целях, однако необходим конкретный план реализации подобной идеи, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Основная трудность заключается в том, чтобы не выйти за рамки закона и минимизировать возможные последствия для мировой финансовой системы.

Окончательное решение для реализации данного шага будет принято в рамках саммита ЕС, который пройдет 21-22 марта. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на то, что некоторые страны «Большой семерки» не принимают «грабительские замашки» Соединенных Штатов касательно изъятия российских активов.

#ЕС #ВСУ #Олаф Шольц #Доход #средства #замороженные активы #военная помощь украине
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