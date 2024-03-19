Боррель предложил тратить 90% доходов от активов РФ на оружие Киеву

В преддверии саммита Евросоюза глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал, что выступит с предложением использовать 90% доходов от активов РФ на покупку оружия для Киева. Закупки предполагается проводить через Европейский фонд мира, сообщает Reuters.

Другие 10% доходов от замороженных активов РФ глава европейской дипломатии предложит направить на поддержку украинской военной промышленности.

Боррель выступит с предложением по изъятию доходов от замороженных активов РФ в Европейский фонд мира 20 марта.

Евросоюз подготовил закон, согласно которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских суверенных активов уже в июле.

Это предложение требует поддержки всех государств-членов ЕС. Оно предполагает введение налога на непредвиденную прибыль, полученную от российских резервов.

Около 260 миллиардов евро активов российского центрального банка, в основном в форме ценных бумаг и денежных средств, были заморожены странами G7, ЕС и Австралией, причем более двух третей из них заблокированы в ЕС.

Администрация Байдена подталкивает союзников по «Большой семерке» конфисковать замороженные активы, но несколько европейских стран, включая Германию и Францию, а также Европейский центральный банк пока не хотят идти на это.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что в России «заморожено не меньше» западных активов. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у РФ есть список активов, которые она может изъять в ответ.