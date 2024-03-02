Эксперт Маркелов предрек крах карьеры Шольца из-за перехвата разговора в бундесвере

Политолог Сергей Маркелов в разговоре со «Звездой» рассказал, чем может грозить военному руководству ФРГ перехват аудио разговора немецких военных о бомбардировке Крымского моста ракетами Taurus и как это отразится на карьере канцлера страны Олафа Шольца.

Эксперт отметил, что своим разговором офицеры бундесвера наверняка нарушили несколько внутренних положений. Это может повлечь за собой дисциплинарные проблемы для виноватых.

«Этот разговор наверняка нарушил ряд инструкций для внутреннего использования: темы для беседы, открытость записи и так далее. Но проследить за тем, разрушит ли это чью-то военную карьеру, мы не сможем: головы, вероятно, не полетят», - предположил политолог.

Маркелов назвал «черным лебедем для Шольца» перехват разговора военных бундесвера. Однако эксперт добавил, что вряд ли это сильно изменит образ политика, на котором уже и без того «негде ставить печати», и чьи рейтинги одобрения падают лишь ниже, что приближает конец политической карьеры канцлера.

«Шольц обрушил экономику ФРГ, стал причиной последних конфликтов в Брюсселе, имеет системный конфликт с Макроном. Это еще одна причина для следящих за внутриполитической обстановкой Германии поставить себе галочку, что Шольц не понимает сегодняшнюю модель эффективного лидера Евросоюза», - подчеркнул Маркелов.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разместила в своем Telegram-канале запись разговора немецких военных об Украине. Минобороны Германии начало проверку по факту возможного перехвата сообщений военнослужащих ВВС Германии о теоретическом использовании ракет Taurus для атаки Крымского моста. Расследованием занимается федеральное ведомство военной контрразведки (MAD), предварительно, на записи в опубликованном разговоре участвовали высокопоставленные немецкие военнослужащие.