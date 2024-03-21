Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия ОПК в Нижегородской области, выпускающие боеприпасы для артиллерии и авиации, и проверил ход выполнения гособоронзаказа (ГОЗ). Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

С начала текущего года объем производимой продукции увеличили, доложил главе оборонного ведомства руководитель предприятия. Кроме того, министру рассказали о темпах производства тяжелых авиационных бомб с фугасной боевой частью, которые широко применяется для поражения различных целей. Так, с февраля началось массовое изготовление трехтонных ФАБ-3000. Выпуск ФАБ-500 вырос в несколько раз, в два раза увеличено производство ФАБ-1500.

Также расширена номенклатура артиллерийских боеприпасов. С прошлого года объем производства современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличен в пять раз. Таких результатов удалось достигнуть благодаря расконсервации мощностей, техническому перевооружению и модернизации производственных линий.

Так, с 2022 года реконструировано, модернизировано и введено в строй более 45 тысяч квадратных метров производственных площадей. Предприятие не останавливает работу ни днем, ни ночью, специалисты трудятся в три смены, привлекаются новые работники. С 2022 года на завод приняли дополнительно 1 100 сотрудников. При этом рост зарплата в среднем составил 20%.

Кроме того, Шойгу проинспектировал производство боеприпасов к артиллерийским орудиям «Гиацинт». Министру доложили о расширении производственных мощностей завода, в рамках которых произведена реконструкция и техническое оснащение цеха ремонта гильз. Также установили новое оборудование в цехе по производству боеприпасов для артиллерийских комплексов 122-мм и 152-мм калибра.

По итогам работы Шойгу провел рабочее совещание с руководителями оборонных предприятий.

«Если говорить про изготовление артиллерийских боеприпасов, то по производству комплектующих к этим боеприпасам объем увеличен почти в 22 раза», - сказал он.

Шойгу указал на выполнение задач, поставленных перед предприятием год назад и указал на серьезные изменения, произошедшие после предыдущей проверки. В связи с вводом в эксплуатацию новых объектов выросли объемы производства в 2,5 раза, выпускается продукция с опережением графика.

«Предприятие не просто реконструировано и модернизировано, это по многим компонентам новое предприятие», - отметил Шойгу.

Министр отметил заслугу специалистов и поблагодарил работников, которые трудятся в три смены.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.