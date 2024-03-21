В Нижегородской области с февраля перешли на массовое изготовление ФАБ-3000

Министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе его поездки на предприятия ОПК в Нижегородской области сообщили о кратном увеличении производства фугасных авиационных бомб ФАБ-500, двукратном росте выпуска ФАБ-1500 и массовом изготовлении ФАБ-3000 с февраля текущего года. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Глава оборонного ведомства России продолжает инспектировать предприятия ОПК, занятые производством различных видов боеприпасов. Сегодня он побывал на заводах в Нижегородской области, где по гособоронзаказу делают артиллерийские снаряды и авиационные бомбы.

В Минобороны сообщили о пятикратном росте объема производства заводом современных артиллерийских и авиационных средств поражения. Высокие результаты связаны с расконсервацией производственных мощностей, техническим перевооружением и модернизацией производственных линий. С позапрошлого года на предприятии реконструировано, модернизировано и введено в строй более 45 тысяч квадратных метров производственных площадей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.