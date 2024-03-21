МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Нижегородской области с февраля перешли на массовое изготовление ФАБ-3000

Кроме того, многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500.
2024-03-21 16:31:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе его поездки на предприятия ОПК в Нижегородской области сообщили о кратном увеличении производства фугасных авиационных бомб ФАБ-500, двукратном росте выпуска ФАБ-1500 и массовом изготовлении ФАБ-3000 с февраля текущего года. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Глава оборонного ведомства России продолжает инспектировать предприятия ОПК, занятые производством различных видов боеприпасов. Сегодня он побывал на заводах в Нижегородской области, где по гособоронзаказу делают артиллерийские снаряды и авиационные бомбы.

В Минобороны сообщили о пятикратном росте объема производства заводом современных артиллерийских и авиационных средств поражения. Высокие результаты связаны с расконсервацией производственных мощностей, техническим перевооружением и модернизацией производственных линий. С позапрошлого года на предприятии реконструировано, модернизировано и введено в строй более 45 тысяч квадратных метров производственных площадей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ОПК #Шойгу #ФАБ-3000
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 