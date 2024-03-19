Боррель: главы МИД ЕС поддержали идею использовать активы РФ для помощи Киеву

Главы МИД стран Евросоюза согласились использовать замороженные российские активы для военной помощи Украине, однако им нужен конкретный план реализации подобной идеи, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«После дискуссии сегодня я увидел сильную поддержку. Некоторые страны хотят больше деталей, но в целом есть сильная поддержка идеи о том, чтобы взять доходы от активов и использовать их в интересах Украины», - приводит ТАСС слова Борреля, сказанные им на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран-участниц ЕС в Брюсселе.

Он добавил, что окончательно решение будет принято до или в рамках саммита ЕС, который пройдет 21-22 марта. Основные трудности связаны с необходимостью осуществить задуманное, не выходя за рамки закона и минимизируя возможные последствия для мировой финансовой системы.

По словам Борреля, ни одна страна сообщества не выразила протест в связи с возможным направлением доходов активов РФ на закупку вооружения для киевского режима.

При этом ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на то, что среди стран «Большой семерки» не все принимают «грабительские замашки» Соединенных Штатов касательно изъятия активов, так как осознают возможные последствия. По его словам, в «семерке» на данный момент нет единства.