МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боррель: главы МИД ЕС поддержали идею использовать активы РФ для помощи Киеву

Окончательное решение будет принято до или в ходе саммита ЕС 21-22 марта, к данному моменту страны ЕС пришли к консенсусу по этому вопросу.
Елизавета Кондрикова 2024-03-19 00:30:01
© Фото: Zhang Cheng, XinHua Globallookpress

Главы МИД стран Евросоюза согласились использовать замороженные российские активы для военной помощи Украине, однако им нужен конкретный план реализации подобной идеи, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«После дискуссии сегодня я увидел сильную поддержку. Некоторые страны хотят больше деталей, но в целом есть сильная поддержка идеи о том, чтобы взять доходы от активов и использовать их в интересах Украины», - приводит ТАСС слова Борреля, сказанные им на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран-участниц ЕС в Брюсселе.

Он добавил, что окончательно решение будет принято до или в рамках саммита ЕС, который пройдет 21-22 марта. Основные трудности связаны с необходимостью осуществить задуманное, не выходя за рамки закона и минимизируя возможные последствия для мировой финансовой системы.

По словам Борреля, ни одна страна сообщества не выразила протест в связи с возможным направлением доходов активов РФ на закупку вооружения для киевского режима. 

При этом ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на то, что среди стран «Большой семерки» не все принимают «грабительские замашки» Соединенных Штатов касательно изъятия активов, так как осознают возможные последствия. По его словам, в «семерке» на данный момент нет единства.

#евросоюз #Саммит ЕС #Жозеп Боррель #замороженные активы РФ #военная помощь украине
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 