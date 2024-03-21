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Момент удара ВСУ по спорткомплексу «Белгород-Арена» попал на видео

Cильные повреждения получили фасад сооружения и входная зона.
Сергей Лебедев 2024-03-21 11:28:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Камера видеонаблюдения сняла момент удара украинских боевиков по многофункциональному спортивному комплексу «Белгород-Арена». Кадры появились в распоряжении телеканала «Звезда».

По словам директора учреждения Юрия Черникова, остекление арены вышибло на 20%. Также сильные повреждения получили фасад сооружения и входная зона. Никто не пострадал.

Напомним, националисты атаковали город сегодня утром. В результате удара повреждены 30 квартир в шести домах.

Кроме того, без света остались 5 000 человек. Повреждены линии электропередачи.

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