Момент удара ВСУ по спорткомплексу «Белгород-Арена» попал на видео

Камера видеонаблюдения сняла момент удара украинских боевиков по многофункциональному спортивному комплексу «Белгород-Арена». Кадры появились в распоряжении телеканала «Звезда».

По словам директора учреждения Юрия Черникова, остекление арены вышибло на 20%. Также сильные повреждения получили фасад сооружения и входная зона. Никто не пострадал.

Напомним, националисты атаковали город сегодня утром. В результате удара повреждены 30 квартир в шести домах.

Кроме того, без света остались 5 000 человек. Повреждены линии электропередачи.