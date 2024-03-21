В Белгороде при обстреле ВСУ получили повреждения 30 квартир

Сегодня в Белгороде в результате атаки украинских националистов повреждения получили 30 квартир в шести домах. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В одной из многоэтажек есть угроза обрушения балкона, пишет RT.

«На месте работают аварийные службы», - отметил губернатор.

Вячеслав Гладков добавил, что в городе еще повреждены линии электропередачи. Без света остались около 5 000 человек.

Напомним, также в результате атаки пострадал спорткомплекс «Белгород-Арена». От удара сильные повреждения получили фасад сооружения и входная зона.