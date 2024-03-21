В Белгороде показали поврежденную спортивную арену после удара ВСУ

Украинские националисты снова обстреляли Белгород. Корреспондент «Звезды» показала, как в результате атаки пострадал многофункциональный спортивный комплекс «Белгород-Арена» на улице Щорса.

От удара сильные повреждения получили фасад сооружения и входная зона. На дорожном покрытии видны большие пробоины, на асфальте лежат осколки стекла. Территорию «Белгород-Арены» оцепили. Как сообщают жители города, на улице Щорса сейчас нет света.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что около 8 часов утра российские военнослужащие пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Средства ПВО перехватили 10 снарядов, выпущенных украинскими боевиками из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.