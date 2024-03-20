Климкин назвал нечестным требование к Украине возвращать долг США

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин посчитал несправедливыми предложения США выделять военную помощь Киеву в кредит. Об этом он сказал в эфире телеканала NTA, сообщает РИА Новости.

Бывший дипломат заявил, что требовать от Украины «воевать за какие-то кредитные деньги - это неправильно».

«Нечестная история», - сказал он.

Экс-глава украинского МИД считает, что Украина отстаивает «фундаментальные американские интересы», пытаясь ослабить Россию. Поэтому финансирование Киева «представляет для США не только ценностный, но и стратегический вопрос».

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (включен в реестр террористов и экстремистов) предложил передавать Украине помощь в кредит или за полезные ископаемые. Он сообщил, что обсудил с Зеленским идею такой военной помощи во время своего недавнего визита в Киев.

Республиканцы хотят, чтобы финансирование для Украины шло не безвозмездно, как сейчас, а в качестве кредита, сообщал телеканал NBC. Такой законопроект разрабатывают представители большинства палаты представителей во главе со спикером Майком Джонсоном и часть сенаторов.

В Киеве посчитали оскорбительной идею республиканцев начать выдавать помощь США в кредит, сообщала Politico со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

* *Линдси Грэм - включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму лиц.