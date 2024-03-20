МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Климкин назвал нечестным требование к Украине возвращать долг США

Сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил передавать Украине помощь в кредит или в счет полезных ископаемых.
Владимир Рубанов 2024-03-20 22:45:01
© Фото: Danil Shamkin ZUMAPRESS.com Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин посчитал несправедливыми предложения США выделять военную помощь Киеву в кредит. Об этом он сказал в эфире телеканала NTA, сообщает РИА Новости.

Бывший дипломат заявил, что требовать от Украины «воевать за какие-то кредитные деньги - это неправильно».

«Нечестная история», - сказал он.

Экс-глава украинского МИД считает, что Украина отстаивает «фундаментальные американские интересы», пытаясь ослабить Россию. Поэтому финансирование Киева «представляет для США не только ценностный, но и стратегический вопрос».

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (включен в реестр террористов и экстремистов) предложил передавать Украине помощь в кредит или за полезные ископаемые. Он сообщил, что обсудил с Зеленским идею такой военной помощи во время своего недавнего визита в Киев.

Республиканцы хотят, чтобы финансирование для Украины шло не безвозмездно, как сейчас, а в качестве кредита, сообщал телеканал NBC. Такой законопроект разрабатывают представители большинства палаты представителей во главе со спикером Майком Джонсоном и часть сенаторов.

В Киеве посчитали оскорбительной идею республиканцев начать выдавать помощь США в кредит, сообщала Politico со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

* *Линдси Грэм - включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму лиц.

#Украина #сша #поставки оружия #Павел Климкин #финансирование #кредиты #Майк Джонсон
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 