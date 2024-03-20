Глава МОК Томас Бах: мы против политизации спорта

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что не знает, что будет происходить на Играх дружбы в России, сообщает РИА Новости.

«Мы настаиваем на политической нейтральности олимпийского движения. Поэтому мы так жестко настроены в отношении политизации», - заявил глава МОК.

По его словам, вопрос санкций за участие спортсменов в Играх дружбы в России должно решать заниматься Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Ранее МОК опубликовал заявление, в котором обвинил Россию в политизации спорта. Комитет призвал атлетов отказаться от участия в Играх дружбы 2024 года.

Глава WADA Витольд Банька угрожал санкциями участникам соревнований в России. Накануне представитель МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что комитет обсудит возможные ограничения для спортсменов, которые приедут на Всемирные Игры дружбы.

Эти соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они включают соревнования по 33 летним видам спорта.

Накануне стало известно, что на Олимпиаду 2024 года в Париже пока смогли отобраться 12 российских атлетов и 7 белорусов. Они смогут выступить только в индивидуальных дисциплинах и без государственной символики. Кроме того, наши спортсмены не смогут участвовать в церемонии открытия Игр.