МОК пригрозил санкциями спортсменам за участие в Играх дружбы в России

Международный олимпийский комитет поразмыслит над возможными санкциями для спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы в России. Об этом заявил директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

Ранее МОК опубликовал заявление, в котором обвинил Россию в политизации спорта. Комитет призвал атлетов отказаться от участия в этих соревнованиях.

Всемирные Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они включают соревнования по 33 летним видам спорта с призовым фондом в 4,6 миллиарда рублей.

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пригрозил санкциями участникам Игр дружбы в России.

Российские и белорусские спортсмены после начала спецоперации на Украине были отстранены от большинства международных спортивных соревнований.

Из-за политизированых решений МОК на Олимпийские игры 2024 года в Париже смогли отобраться лишь 12 атлетов из России и 7 белорусов. Они будут соревноваться только в одиночных дисциплинах без флага и гимна, а также не попадут на церемонию открытия.