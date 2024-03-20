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Кологривого под конвоем увезли в спецприемник МВД в Новосибирске

Там он будет ждать суда, который должен состояться завтра.
Владимир Рубанов 2024-03-20 15:10:01
© Фото: infopro54.ru © Видео: infopro54.ru

Актера Никиту Кологривого под конвоем увезли в полицейский спецприемник в Новосибирске. Там он будет ждать суда, который должен состояться в четверг, 21 марта.

За нарушение общественного порядка в одном из заведений города на задержанного гражданина составили административный протокол. Он будет отвечать по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», сообщили в МВД России. По этой статье ему грозит штраф от 500 до 1 000 рублей или до 15 суток ареста.

Звезду сериалов задержали после пьяного дебоша в новосибирском баре. Актер был пьян и приставал к официантке. Полицейские нашли Кологривого сегодня утром в лобби 5-звездочного отеля и попросили проехать в отдел.

В полиции «Звезде» заявили, что актер грубо нарушал общественный порядок.

Агент Кологривого назвала случившееся придуманной и раздутой историей и добавила, что «все недопонимания уладили по обоюдному решению сторон».

#скандал #актер #полиция #Новосибирск #культура #МВД России #никита кологривый
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