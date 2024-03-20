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Актера Кологривого задержали после пьяного дебоша в баре в Новосибирске

Сотрудники полиции задержали Никиту Кологривого в отеле и отвезли в отдел для допроса.
Максим Крюков 2024-03-20 11:56:01
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Российского актера театра и кино 29-летнего Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после того, как он устроил пьяный дебош в баре. Теперь артиста везут на допрос в отдел полиции.

Как сообщает Telegram-канал «Абзац», в ночь с 18 на 19 марта звезда российских сериалов перебрал с алкоголем и начал приставать к официантке, сотрудникам и посетителям лаунж-бара. Момент конфликта попал на камеры видеонаблюдения.

Агент Кологривого заявила, что «все недопонимания уладили по обоюдному решению сторон». Произошедшее она назвала очередной придуманной и раздутой историей.

По данным Baza, актера задержали сегодня утром в лобби 5-звездочного отеля, когда он спускался по лестнице. Сотрудники правоохранительных органов попросили его проехать в отдел. Предположительно, в отношении артиста могут завести дело о хулиганстве.

#в стране и мире #полиция #Новосибирск #Задержание #Бар #пьяный дебош #никита кологривый
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