В МВД заявили, что Кологривый грубо нарушал общественный порядок

Российский актер Никита Кологривый во время застолья в баре в Новосибирске «грубо нарушал общественный порядок». Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

«В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений города Новосибирска», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что по окончании будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее стало известно, что 29-летнего актера театра и кино задержали в лобби 5-звездочного отеля после пьяного дебоша в лаунж-баре. В ночь с 18 на 19 марта артист стал приставать к официантке. После того как Кологривый получил от сотрудницы заведения отказ, он укусил ее за ногу. Далее камеры видеонаблюдения зафиксировали его неадекватное и агрессивное поведение в отношении персонала бара, который пытался успокоить молодого человека. По информации источника SHOT, ему может грозить арест на 15 суток за мелкое хулиганство.