В РАН заявили, что ЦЕРН только потеряет от разрыва отношений с учеными из России

Европейская организация по ядерным исследованиям только потеряет от разрыва отношений с российскими учеными, потому что она лишится уникальных специалистов. Об этом в беседе со «Звездой» заявил вице-президент Российской академии наук Владислав Панченко. Также РФ регулярно поставляла свое оборудование и финансировала проекты.

«Что-то закроется у них. Они не смогут без нас продолжать. Лишатся не только наших умов, но недополучат и какое-то оборудование», - отметил он.

Владислав Панченко считает, что Россия от этого решения ЦЕРН только выиграет.

«Мы сейчас приобретаем человеческий капитал, который в Гамбурге, в ЦЕРН получил колоссальный опыт. Приобрел этот опыт. Теперь они возвращаются к нам», - подчеркнул вице-президент РАН.

По его словам, только в Институт физики высоких энергий в Серпухове приедут более 50 таких специалистов.

Напомним, что ранее официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье сообщил, что с 30 ноября ЦЕРН перестанет сотрудничать примерно с 500 специалистами, у которых есть связи с Россией. А работу на Большом адронном коллайдере в будущем возьмут на себя другие группы.