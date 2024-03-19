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Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 млн рублей за запрещенный контент

Постановление вынес Таганский районный суд города Москвы.
Ирина Егорова 2024-03-19 22:07:01
© Фото: Marcel MŸckeM.i.S., via www.ima, Global Look Press

Таганский суд в Москве назначил штраф фонду Wikimedia Foundation, владельцу русскоязычной «Википедии» в размере 3 млн рублей. Административное наказание было вынесено из-за отказа компании удалять запрещенные публикации.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В феврале Wikimedia оштрафовали на 2 млн рублей за недостоверную информацию о действиях ВС РФ в зоне СВО. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призывал закрыть этот интернет-ресурс в России, но «не завтра», а когда будет создана подходящая отечественная замена. Однако на данный момент в России не планируют блокировать «Википедию».

#суд #штраф #Наказание #информация #Википедия
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