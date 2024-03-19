Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 млн рублей за запрещенный контент

Таганский суд в Москве назначил штраф фонду Wikimedia Foundation, владельцу русскоязычной «Википедии» в размере 3 млн рублей. Административное наказание было вынесено из-за отказа компании удалять запрещенные публикации.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В феврале Wikimedia оштрафовали на 2 млн рублей за недостоверную информацию о действиях ВС РФ в зоне СВО. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призывал закрыть этот интернет-ресурс в России, но «не завтра», а когда будет создана подходящая отечественная замена. Однако на данный момент в России не планируют блокировать «Википедию».