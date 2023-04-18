Глава Минцифры заявил, что в России не планируют блокировать «Википедию»

В данный момент нет никаких ограничений работы интернет-энциклопедии.

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На данный момент отсутствуют планы по блокировке интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом во вторник заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

«Пока "Википедию" мы не блокируем, пока в планах такого нет», - передает ТАСС слова главы Минцифры.

Напомним, в прошлом году приняли «меры понуждения» в отношении «Википедии» из-за неудаления противоправной информации. Поисковые системы обязаны информировать о нарушении сервисом законодательства.

А в феврале суд в Москве оштрафовал Wikimedia на два миллиона рублей за недостоверную информацию о действиях Российской армии в зоне специальной операции.