Wikimedia оштрафовали за недостоверную информацию о действиях ВС РФ в зоне СВО

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Суд в Москве назначил штраф фонду Wikimedia Foundation, владельцу русскоязычной «Википедии», за размещение недостоверной информации о действиях ВС РФ в зоне СВО и отказ ее удалить.

В частности, как уточнили в РИА Новости, недостоверная информация была обнаружена в статьях о 74-й и 138-й мотострелковых бригадах, а также о 92-й ракетной бригаде. Роскомнадзор уже направлял Wikimedia призыв удалить эти материалы, а также материалы о действиях российских военнослужащих под Харьковом, Лисичанском и Мариуполем.

Ранее аналитик оценил возможность полной блокировки «Википедии» из-за фейковых статей. Он заявил, что такой вариант не исключен, поскольку вряд ли недостоверную информацию удалят с сайта.