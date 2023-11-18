Глава WADA пригрозил санкциями участникам Игр дружбы в России

Игры дружбы пройдут в России с 15 по 29 сентября 2024 года.

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пригрозил санкциями потенциальным участникам Игр дружбы, которые должны состоятся в следующем году в России.

«Целостность соревнований подвергается риску. Возможное участие в этом мероприятии подписантов может повлечь за собой последствия. В антидопинговом кодексе четко прописано, что крупные соревнования не могут быть организованы в стране, где НАДО (национальное антидопинговое агентство – прим. ред.) не соответствует кодексу», - цитирует РИА Новости заявление главы WADA.

Ранее Международный олимпийский комитет предостерег все Национальные олимпийские комитеты от участия во Играх дружбы в России. Директор департамента МОК по связям с Национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеода заявил, что участие в Играх дружбы противоречит рекомендациям в отношении спортивных мероприятий, проводимых в России.

На заявления МОК отреагировал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. По его мнению, проводимая политика ограничений МОК и запрет на участие в соревнованиях осуществляется «в самых худших традициях тоталитарных режимов».