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Норвегия присоединилась к европейским санкциям против России

Принятые меры соответствуют целям последних пакетов санкций ЕС, а именно введению запретов на импорт и экспорт в отношении России, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек.
Ирина Егорова 2024-03-19 20:03:01
© Фото: Sport Press PhotoKeystone Press Agency, Global Look Press

Норвегия присоединилась к антироссийским санкциям Европейского союза и ввела новый пакет ограничений, но с некоторыми «национальными изменениями», передает РИА Новости текст заявления внешнеполитического ведомства Норвегии.  

Принятые меры соответствуют целям последних двух пакетов санкций ЕС - они касаются запрета на импорт и экспорт в отношении России, борьбы с обходом санкций и устранением схем и лазеек.

Антироссийские санкции Евросоюз продлил еще на один год, до 24 февраля 2025 года. В организации утверждают, что могут принять «дополнительные в случае необходимости». По мнению Марии Захаровой, санкции продолжат вводить, пока Россия не отдаст «все возможности» Западу, после чего Россия станет «хорошей». Спикер МИДа также подчеркнула, что Россия ищет ответ на недружественные шаги Запада, чтобы «себя защищать и ограждать». 

#Россия #ЕС #санкции #норвегия #пакет
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