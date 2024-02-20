Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до февраля 2025 года

Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на один год, до 24 февраля 2025 года. Об этом стало известно из решения объединения, опубликованного в «Официальном журнале ЕС».

«Целесообразно сохранить в силе все меры, принятые ЕС к настоящему моменту, и принять дополнительные в случае необходимости», - говорится в сообщении организации.

Из публикации следует, что имеются в виду санкции, введенные в связи с фактом воссоединения новых субъектов, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области и Запорожья, с Россией.

Уточняется, что документ вступает в силу на следующий день после его опубликования.

На прошлой неделе стало известно, что за 2023 год страны Евросоюза закупили у России нефти и газа на 29 миллиардов долларов, несмотря на действующие санкции. Также ЕС продолжает ввоз других полезных ископаемых, минеральных удобрений, продуктов неорганической химии и драгметаллов.