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Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до февраля 2025 года

Также ЕС оставляет за собой право принять дополнительные рестрикционные меры «в случае необходимости».
Елизавета Кондрикова 2024-02-20 11:06:01
© Фото: James Arthur Gekiere, Keystone Press Agency, Global Look Press

Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на один год, до 24 февраля 2025 года. Об этом стало известно из решения объединения, опубликованного в «Официальном журнале ЕС».

«Целесообразно сохранить в силе все меры, принятые ЕС к настоящему моменту, и принять дополнительные в случае необходимости», - говорится в сообщении организации.

Из публикации следует, что имеются в виду санкции, введенные в связи с фактом воссоединения новых субъектов, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области и Запорожья, с Россией.

Уточняется, что документ вступает в силу на следующий день после его опубликования.  

На прошлой неделе стало известно, что за 2023 год страны Евросоюза закупили у России нефти и газа на 29 миллиардов долларов, несмотря на действующие санкции. Также ЕС продолжает ввоз других полезных ископаемых, минеральных удобрений, продуктов неорганической химии и драгметаллов. 

#Россия #Запад #евросоюз #санкции #Антироссийские санкции
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