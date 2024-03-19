В Минфине планируют закрыть лазейки при неуплате НДФЛ по отдельным операциям

Министерство финансов России знает о ряде схем налоговой оптимизации в обложении налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в интернет-торговле и при осуществлении других операций - эти лазейки для неуплаты налога необходимо закрыть.

Об этом 19 марта заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на расширенном заседании коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) России. По его словам, отечественные налогоплательщики продолжают использовать схему занижения налоговой базы по НДФЛ.

«И если мы говорим о повышении справедливости налогообложения, то в случае с механизмами оптимизации в НДФЛ необходимо будет выровнять условия», - сказал он.

Задачи о справедливости налогообложения поставил ранее Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Тогда он призвал обеспечить «более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы».

Распространенной лазейкой является зарплата в конвертах - то есть дополнение в виде наличных к небольшой официальной зарплате, с которой уплачиваются налоги. Еще одним вопросом, который необходимо решить - это ситуация с налогоплательщиками, которые уехали за границу и потеряли статус резидентов. Значительная часть доходов удерживается при схемах оформления трудового договора под видом договора с самозанятыми - часто физические лица, которые оказывают услуги не зарегистрированы в качестве ИП или самозанятых и не декларируют свои доходы, передает РБК.