МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Минфине планируют закрыть лазейки при неуплате НДФЛ по отдельным операциям

Необходимо выровнять условия в случае с механизмами оптимизации в НДФЛ, чтобы повысить справедливость налогообложения.
Ирина Егорова 2024-03-19 17:33:01
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Министерство финансов России знает о ряде схем налоговой оптимизации в обложении налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в интернет-торговле и при осуществлении других операций - эти лазейки для неуплаты налога необходимо закрыть.

Об этом 19 марта заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на расширенном заседании коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) России. По его словам, отечественные налогоплательщики продолжают использовать схему занижения налоговой базы по НДФЛ.

«И если мы говорим о повышении справедливости налогообложения, то в случае с механизмами оптимизации в НДФЛ необходимо будет выровнять условия», - сказал он.

Задачи о справедливости налогообложения поставил ранее Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Тогда он призвал обеспечить «более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы».

Распространенной лазейкой является зарплата в конвертах - то есть дополнение в виде наличных к небольшой официальной зарплате, с которой уплачиваются налоги. Еще одним вопросом, который необходимо решить - это ситуация с налогоплательщиками, которые уехали за границу и потеряли статус резидентов. Значительная часть доходов удерживается при схемах оформления трудового договора под видом договора с самозанятыми - часто физические лица, которые оказывают услуги не зарегистрированы в качестве ИП или самозанятых и не декларируют свои доходы, передает РБК.

#в стране и мире #министерство финансов рф #ндфл #Алексей Сазанов #лазейки #налогооблажение
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 