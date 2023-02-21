Путин предложил увеличить налоговый вычет на образование детей

Сейчас родители могут получить налоговый вычет в размере фактических расходов на образование ребенка, но не более 50 тысяч рублей в год.

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Президент Владимир Путин предложил увеличить налоговый вычет по расходам на образование детей с 50 тысяч до 110 тысяч рублей, а также на лечение и покупку необходимых лекарственных препаратов - со 120 тысяч до 150 тысяч рублей. С таким предложением глава государства выступил в ходе послания Федеральному собранию. По словам Путина, государство вернет гражданам 13% от повышенных сумм.

«Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств - со 120 до 150 тысяч рублей», - сказал Путин.

Ранее в России вступил в силу закон, закрепляющий упрощенный порядок получения налоговых вычетов, который начал действовать с 1 января 2022 года. Согласно новому закону, россияне смогут получить вычеты по НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Заполнять налоговые декларации и собирать подтверждающие документы при этом не придется.

Чуть ранее в Госдуме РФ позитивно оценили идею предоставления налогового вычета за траты на физкультурно-оздоровительные услуги для детей.