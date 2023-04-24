Власти РФ предложили повысить налоги для уехавших россиян

С россиян, работающих за рубежом и утративших российское налоговое резидентство, может взиматься налог на доходы физлиц в размере 30% доходов.

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Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, который предусматривает, что с россиян, работающих за рубежом и утративших российское налоговое резидентство, будет взиматься налог на доходы физлиц в размере 30% доходов. Повышение может коснуться россиян, которые используют для работы российский сегмент Интернета или размещенные в стране программно-аппаратные и технические средства.

Таким образом, в случае принятия закона НДФЛ для россиян, проживавших вне РФ более 183 дней в году, будет увеличен на 17%. Поправки могут вступить в силу с 1 января 2024 года.

Ранее депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров предложил ввести дополнительный налог для лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента. Вырученные средства могут быть направлены на социальную поддержку детей-сирот.