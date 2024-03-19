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Суд приговорил экс-замминистра просвещения Ракову к 5 годам колонии

Экс-ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев получил четыре года условно.
Владимир Рубанов 2024-03-19 14:56:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Суд в Москве приговорил бывшего замминистра просвещения РФ Марину Ракову к пяти годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. Кроме того, она должна будет выплатить штраф в 900 тыс. рублей, сообщил корреспондент «Звезды» из зала суда.

Раковой предстоит отбывать наказание в колонии общего режима. До вступления приговора в силу она останется под запретом определенных действий.

Еще один фигурант этого дела, экс-ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев, получил четыре года условно.

Ракову и Зуева обвиняли в хищении 50 млн рублей. По данным следствия, они фиктивно трудоустраивали сотрудников Минпросвещения в структурные подразделения РАНХиГС, а также расхищали бюджетные деньги через договоры с Шанинкой в рамках нацпрограмм в 2019-2020 годах.

Ракова признала свою вину. Зуев возместил ущерб в размере 4 млн 50 тыс. рублей. Обвинение просило для экс-замминистра просвещения 8 лет лишения свободы, штраф 1 млн рублей и запрет занимать должности на госслужбе. Зуеву запросили 6,5 года колонии.

#суд #Приговор #Уголовное дело #мошенничество #Марина Ракова #сергей зуев #шанинка
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