Спасатели пока не могут связаться с застрявшими в руднике в Приамурье шахтерами

Спасатели пока не могут установить связь с застрявшими на руднике «Пионер» в Амурской области шахтерами. Об этом заявил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

«Сам по себе грунт жидкообразный местами, и есть крупногабаритные камни, которые достаточно сложно оттуда доставать, но работы ведутся, и многое уже сделано», - сказал он.

Глава МЧС России добавил, что сотрудники чрезвычайного ведомства движутся к шахтерам со скоростью примерно в 100 метров за два часа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин призвал принять все возможные меры для спасения горняков на руднике «Пионер». По словам представителя Кремля, российский лидер сегодня получил доклады от губернатора Амурской области Василия Орлова и главы МЧС РФ Александра Куренкова по ситуации на горнопромышленном предприятии.