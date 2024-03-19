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Путин призвал принять все меры для спасения горняков на руднике «Пионер»

Президент получил доклады губернатора Амурской области и главы МЧС России.
Сергей Лебедев 2024-03-19 13:20:01
© Фото: mchs_official, Telegram

Российский президент Владимир Путин дал указания принять все необходимые меры для спасения шахтеров на руднике «Пионер», где накануне произошло обрушение горных пород. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Владимир Путин сегодня получил доклады губернатора Амурской области Василия Орлова и главы МЧС РФ Александра Куренкова по ситуации на руднике.

Напомним, ранее стали известно, что на руднике «Пионер» установили дополнительную вентиляцию и откачивают воду. Спасатели пытаются добраться до шахтеров.

В работах задействовано более 100 человек. 

#в стране и мире #Амурская область #Владимир Путин #МЧС #Президент #спасение #Шахта #Обвал #пионер
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