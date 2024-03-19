Путин призвал принять все меры для спасения горняков на руднике «Пионер»

Российский президент Владимир Путин дал указания принять все необходимые меры для спасения шахтеров на руднике «Пионер», где накануне произошло обрушение горных пород. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Владимир Путин сегодня получил доклады губернатора Амурской области Василия Орлова и главы МЧС РФ Александра Куренкова по ситуации на руднике.

Напомним, ранее стали известно, что на руднике «Пионер» установили дополнительную вентиляцию и откачивают воду. Спасатели пытаются добраться до шахтеров.

В работах задействовано более 100 человек.