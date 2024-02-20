В Минэнерго отметили, что Европа должна сама позаботиться о транзите газа из РФ

Странам Европы следует самим выступить с каким-либо предложением по продлению соглашения о транзите российского газа через территорию Украины. Такое заявление сделал министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов.

«Я думаю, что европейские страны должны сами позаботиться и попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит, потому что они в этом заинтересованы», - передает его слова ТАСС.

Глава ведомства уточнил, что в настоящее время Москва не ведет конкретных переговоров по продлению контракта, отметив, что после прекращения транзита российского сырья у европейских государств могут возникнуть проблемы, в частности связанные с повышением стоимости энергоресурсов.

«Переговоров нет, но вы слышали, как президент сказал, мы обойдемся, если этого не будет. Но я думаю, что это решение, конечно, создаст какую-то неопределенность на рынке для потребителей, которые получали газ с этого транзита. Это может привести к увеличению стоимости, ограничениям», - заключил Шульгинов.

В конце прошлой недели президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Старого Света должны самостоятельно решить, покупать им российский газ или нет, Россия же обойдется и без них. Глава государства отметил, что экономики европейских государств начали терять конкурентоспособность после отказа от энергоресурсов из РФ. Он также подчеркнул, что Москва никак не ограничивает страны в покупке нефти и газа у России.