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Президент Боливии поздравил Путина с победой на выборах

Боливийский лидер Луис Арсе выразил свою приверженность сотрудничеству и укреплению «уз братства» с Россией.
Елизавета Кондрикова 2024-03-18 03:41:01
© Фото: Alexander Kazakov Kremlin Pool Globallookpress

Президент Боливии Луис Арсе поздравил российского лидера Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства, подчеркнув единство «мужественного» российского народа вокруг постоянного развития и собственного суверенитета.

«Из Многонационального Государства Боливия мы посылаем самые искренние поздравления брату Владимиру Путину, который был переизбран президентом России в результате убедительной победы», - написал Арсе в своем аккаунте в социальной сети X.

Он также выразил уверенность в том, что Боливия и Россия продолжат сотрудничать и углублять «узы братства» между двумя странами.  

Ранее поздравительные слова были направлены Владимиру Путину со стороны правительств Кубы и Венесуэлы. Обе страны отдельно отметили исключительную роль российского народа и выразили свою приверженность дальнейшим двусторонним контактам с РФ.

По данным ЦИК, результаты обработки 93,06% бюллетеней свидетельствуют о 87,26% голосов избирателей в поддержку Путина.

#Россия #голосование #Владимир Путин #Луис Арсе #Боливия #выборы президента рф
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