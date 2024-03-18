Президент Боливии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Боливии Луис Арсе поздравил российского лидера Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства, подчеркнув единство «мужественного» российского народа вокруг постоянного развития и собственного суверенитета.

«Из Многонационального Государства Боливия мы посылаем самые искренние поздравления брату Владимиру Путину, который был переизбран президентом России в результате убедительной победы», - написал Арсе в своем аккаунте в социальной сети X.

Он также выразил уверенность в том, что Боливия и Россия продолжат сотрудничать и углублять «узы братства» между двумя странами.

Ранее поздравительные слова были направлены Владимиру Путину со стороны правительств Кубы и Венесуэлы. Обе страны отдельно отметили исключительную роль российского народа и выразили свою приверженность дальнейшим двусторонним контактам с РФ.

По данным ЦИК, результаты обработки 93,06% бюллетеней свидетельствуют о 87,26% голосов избирателей в поддержку Путина.