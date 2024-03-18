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Мадуро поздравил Путина с победой на президентских выборах

Венесуэльский лидер также выразил признание «славному» народу России за его приверженность демократии.
Елизавета Кондрикова 2024-03-18 00:16:01
© Фото: Iranian Presidency Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российского главу Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщил министр иностранных дел Боливарианской республики Иван Хиль.

«Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени венесуэльского народа поздравляет президента Владимира Владимировича Путина и его политическое движение с подавляющей победой на выборах», - написал Хиль в своем аккаунте в X (бывш. Twitter).

Венесуэльский лидер также выразил благодарность «славному» народу России, отметив «исключительное участие» граждан в выборах российского главы и их приверженность демократии. Он подчеркнул «смелость и мудрость» правительства и народа России, с которыми страна отражала разнообразные атаки последних лет.  

Уточняется, что Мадуро вновь подтвердил намерение Венесуэлы продолжить тесное сотрудничество с Россией в интересах построения справедливого и равного многополярного мира.

К 23:00 сегодняшнего дня удалось обработать почти 41% бюллетеней, в соответствии с которыми Владимир Путин лидировал с 87,51% голосов избирателей. Такие же цифры в 87% показывали данные экзитпола, опрос людей на выходе с избирательных участков проводил ВЦИОМ.  

Напомним, явка по всей стране составила 73,33%.

#Россия #венесуэла #Владимир Путин #Николас Мадуро #президент россии #Выборы в России
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