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Правительство Кубы поздравило Путина с победой на выборах

Ранее поздравительные слова сказал президент Венесуэлы Николас Мадуро, он также отметил намерение продолжать тесное сотрудничество Каракаса и Москвы.
Елизавета Кондрикова 2024-03-18 03:00:01
© Фото: President Of Russia Office Keystone Press Agency Globallookpress

Власти Кубы поздравили действующего президента России Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

«Наши искренние поздравления с переизбранием президента Владимира Путина. Оно представляет собой убедительное доказательство признания руководства страны со стороны русского народа», - написал дипломат в своем аккаунте в X.

Он добавил, что Гавана будет продолжать сотрудничество с Москвой в сферах, которые отвечают интересам граждан двух стран.

Ранее Путина с переизбранием поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро, который также подчеркнул стремление устанавливать тесное сотрудничество с Россией в интересах построения равного и справедливого многополярного мира. 

На данный момент Владимир Путин лидирует с 87,15% голосов избирателей по результатам обработки 80% бюллетеней.  

 

#Россия #голосование #Куба #Владимир Путин #президент россии #выборы в РФ
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