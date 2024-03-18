Правительство Кубы поздравило Путина с победой на выборах

Власти Кубы поздравили действующего президента России Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

«Наши искренние поздравления с переизбранием президента Владимира Путина. Оно представляет собой убедительное доказательство признания руководства страны со стороны русского народа», - написал дипломат в своем аккаунте в X.

Он добавил, что Гавана будет продолжать сотрудничество с Москвой в сферах, которые отвечают интересам граждан двух стран.

Ранее Путина с переизбранием поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро, который также подчеркнул стремление устанавливать тесное сотрудничество с Россией в интересах построения равного и справедливого многополярного мира.

На данный момент Владимир Путин лидирует с 87,15% голосов избирателей по результатам обработки 80% бюллетеней.