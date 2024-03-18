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Путин прокомментировал результаты выборов в новых регионах России

Президент добавил, что жители новых регионов ожидают от правительства защиты и безопасности, и их чаяния обязательно будут учтены.
Елизавета Кондрикова 2024-03-18 02:36:01
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Высокие результаты выборов в новых регионах России и в Крыму говорят о том, что власти все делают правильно, и свидетельствуют о благодарности их жителей, заявил действующий президент России Владимир Путин.

«Я, в принципе, думал, что они будут такими хорошими, значимыми, положительными, но, что они будут такими, какими мы видим сегодня, я, честно говоря, даже не ожидал», - сказал президент, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе в Гостином дворе.

Он добавил, что россияне ожидают от российского правительства защиты и безопасности, а также социального и экономического развития, и эти ожидания обязательно будут выполнены.

Ранее Владимир Путин объяснил подобные показатели явки на выборах в этом году драматизмом тех событий, с которыми страна сталкивается сегодня. По словам президента, россияне чувствуют свою ответственность за будущее страны.

#Крым #голосование #Владимир Путин #выборы президента рф #новые регионы РФ
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