Путин прокомментировал результаты выборов в новых регионах России

Высокие результаты выборов в новых регионах России и в Крыму говорят о том, что власти все делают правильно, и свидетельствуют о благодарности их жителей, заявил действующий президент России Владимир Путин.

«Я, в принципе, думал, что они будут такими хорошими, значимыми, положительными, но, что они будут такими, какими мы видим сегодня, я, честно говоря, даже не ожидал», - сказал президент, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе в Гостином дворе.

Он добавил, что россияне ожидают от российского правительства защиты и безопасности, а также социального и экономического развития, и эти ожидания обязательно будут выполнены.

Ранее Владимир Путин объяснил подобные показатели явки на выборах в этом году драматизмом тех событий, с которыми страна сталкивается сегодня. По словам президента, россияне чувствуют свою ответственность за будущее страны.