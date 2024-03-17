Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе

Кандидат в президенты Российской Федерации Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе. Там действующий глава государства поблагодарил волонтеров, отметил малое количество жалоб и высокое качество их работы.

Согласно последним данным Центризбиркома, Путин набирает на выборах 87,26% голосов избирателей после обработки 60% протоколов.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта. Голосование проходило в три дня: 15, 16 и 17 марта. Россияне выбирали среди четырех кандидатов - Владимир Путин шел на выборы самовыдвиженцем, Николай Харитонов представляет КПРФ, Леонид Слуцкий - ЛДПР, Вячеслав Даванков партию «Новые люди».