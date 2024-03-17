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Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе

К этому часу обработаны 60% протоколов по итогам трехдневного голосования.
Ян Брацкий 2024-03-17 23:55:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Кандидат в президенты Российской Федерации Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе. Там действующий глава государства поблагодарил волонтеров, отметил малое количество жалоб и высокое качество их работы.

Согласно последним данным Центризбиркома, Путин набирает на выборах 87,26% голосов избирателей после обработки 60% протоколов.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта. Голосование проходило в три дня: 15, 16 и 17 марта. Россияне выбирали среди четырех кандидатов - Владимир Путин шел на выборы самовыдвиженцем, Николай Харитонов представляет КПРФ, Леонид Слуцкий - ЛДПР, Вячеслав Даванков партию «Новые люди».

#Путин #Выборы #голосование #Президент #ЦИК #избирательный штаб
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