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Путин и принц Саудовской Аравии обсудили совместную работу в формате ОПЕК+

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации.
Ян Брацкий 2024-03-18 23:37:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре эффективность координации Москвы и Эр-Рияда в формате ОПЕК+.

Стороны договорились развивать дружеские контакты и взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обоих государств. Кроме того, наследный принц поздравил Путина с победой на выборах главы государства.

В начале марта Россия согласилась дополнительно сократить добычу нефти на 471 тысячу баррелей в сутки во II квартале 2024 года. Решение было принято в координации с другими участниками ОПЕК+. Дополнительное сокращение добычи направлено на поддержку стабильности и баланса нефтяных рынков.

#Путин #Саудовская Аравия #нефть #опек+ #выборы-2024
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