Россия вместе с участниками ОПЕК+ согласилась сократить добычу и экспорт нефти

Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тыс баррелей в сутки во II квартале 2024 года. Такое решение, как сообщил вице-премьер Александр Новак принято «в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+».

«Это дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков», - цитирует РИА Новости заявление Новака.

По прогнозам, Россия сократит добычу нефти в апреле до 350 тыс. б/с, экспорта до 121 тыс. б/с, в мае эти показатели составят 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с.

Напомним, с 1 марта в России введено эмбарго на экспорт бензина. Ограничительные меры действуют до 31 августа и призваны «поддержать стабильную ситуацию на топливном рынке в период весенних полевых работ, массовых отпусков и планового ремонта нефтезаводов».