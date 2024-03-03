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Россия вместе с участниками ОПЕК+ согласилась сократить добычу и экспорт нефти

Речь идет о снижении добычи на 471 000 баррелей в сутки.
Ирина Елагина 2024-03-03 18:30:01
© Фото: Valery Lukyanov, Russian Look, Globallookpress

Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тыс баррелей в сутки во II квартале 2024 года. Такое решение, как сообщил вице-премьер Александр Новак принято «в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+».

«Это дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков», - цитирует РИА Новости заявление Новака.

По прогнозам, Россия сократит добычу нефти в апреле до 350 тыс. б/с, экспорта до 121 тыс. б/с, в мае эти показатели составят  400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с.

Напомним, с 1 марта в России введено эмбарго на экспорт бензина. Ограничительные меры действуют до 31 августа и призваны «поддержать стабильную ситуацию на топливном рынке в период весенних полевых работ, массовых отпусков и планового ремонта нефтезаводов».

 

#нефть #опек+ #Александр Новак #бензин #сокращение добычи нефти
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