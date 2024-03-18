Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах

Наследный принц, председатель совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд поздравил избранного президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства.

«С обеих сторон выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Российской Федерацией и Саудовской Аравией», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин просил передать наилучшие пожелания Королю Саудовской Аравии и поздравил ее народ со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Ранее Владимира Путина с переизбранием поздравил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и укрепления международной безопасности, в том числе в черноморском регионе. Слова поддержки и поздравлений передал Путину и президент переходного периода Мали Ассими Гоита. Он пожелал российскому лидеру успехов на посту главы государства.

Напомним, по результатам обработки 100% протоколов на выборах президента в России Владимир Путин победил с результатом 87,28%. Второе место занял Николай Харитонов (4,31%), третьим эту кампанию завершил Владислав Даванков (3,85%), замкнул четверку кандидатов Леонид Слуцкий (3,2%).