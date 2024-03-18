Путин призвал Харитонова, Даванкова и Слуцкого продолжать совместную работу

Владимир Путин призвал трех других кандидатов на пост президента РФ продолжать активную совместную работу. Такое заявление глава государства сделал на встрече с Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и Леонидом Слуцким в Кремле.

«Нам нужно продолжать активную совместную работу в парламенте страны, совместную работу по продвижению тех идей, реализация которых позволит нам приблизиться к решению стоящих перед страной задач», - сказал Путин.

По результатам подсчета 100% протоколов Путин лидирует на выборах президента России и набирает 87,28%. За выдвиженца КПРФ Харитонова проголосовали 4,31%. Третий результат у представителя партии «Новые люди» Даванкова - 3,85%. За лидера ЛДПР Слуцкого отдали голоса 3,2% избирателей.