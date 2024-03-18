Эрдоган по телефону поздравил Путина с победой на выборах

Владимир Путин провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий президент поздравил российского коллегу с победой на выборах, сообщает Кремль.
Лидеры двух стран обсудили укрепление международной стабильности и безопасности, в том числе в черноморском регионе.
Президенты России и Турции выразили готовность и дальше взаимодействовать в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений.
Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан.
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