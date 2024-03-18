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Эрдоган по телефону поздравил Путина с победой на выборах

Лидеры двух стран обсудили укрепление международной стабильности и безопасности, в том числе в черноморском регионе.
Владимир Рубанов 2024-03-18 21:26:01
© Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий президент поздравил российского коллегу с победой на выборах, сообщает Кремль.

Лидеры двух стран обсудили укрепление международной стабильности и безопасности, в том числе в черноморском регионе.

Президенты России и Турции выразили готовность и дальше взаимодействовать в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений.

Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан.

#Турция #Владимир Путин #Реджеп Тайип Эрдоган #выборы-2024
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