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El Pais рассказала, чем занимаются военные НАТО на Украине

Военные специалисты НАТО не участвуют в наземных боях на Украине и не вступают в столкновения с российской армией.
Ирина Егорова 2024-03-18 18:50:01
© Фото: U.S. Army, Keystone Press Agency, Global Look Press

Следят за поставленным Киеву вооружением (за его эффективностью и проблемами), собирают информацию о положении на фронте и выявляют случаи коррупции - этим занимаются западные военные специалисты, которые прибыли на Украину. Они не участвуют в наземных боях и не вступают в столкновения с российской армией, пишет El País.

По информации издания, большинство из специалистов - это военнослужащие в отставке, которые воюют в качестве добровольцев в ВСУ. Их еще называют неофициальными информаторами. Их основная задача - контроль миграции оружия для избежания его попадания на черный рынок. Также натовские специалисты анализируют уровень подготовки личного состава армии.

Как ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские спецслужбы давно располагают информацией о нахождении на территории Украины советников и других людей, которые имеют прямое отношение к НАТО. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то невероятным. 

#в стране и мире #Украина #НАТО #Киев #ВСУ #военные
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