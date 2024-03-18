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Эксперт Демидов включил Австрию в зону риска от прекращения транзита газа из РФ

Срыв транзита российского газа через территорию Украины будет иметь негативные последствия для стран Восточной Европы, заявил эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.
Максим Крюков 2024-03-18 12:52:01
© Фото: Anton Kavashkin, Russian Look, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины больше всего пострадают страны Восточной Европы и в особенности Австрия. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил аналитик, эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Из стран Европы кто пострадает? Это восточный блок и Австрия, потому что крупнейший потребитель газа, который сейчас идет по усеченному транзиту, который идет через Украину. Словакия, Чехия, ну в первую очередь, наверное, Австрия как самый тяжеловес», - сказал он.

Собеседник телеканала также выразил сомнение в том, что соглашение о транзите сырья из России через территорию Украины будет продлено.

Кроме того, эксперт отметил, что решение европейских стран запретить покупать нефть и газ из РФ им невыгодно, однако «говорить о логике здесь не стоит», поскольку страны Старого Света руководствуются принципом «давайте насолим русским, отстрелим себе ногу, чтобы русским было плохо».

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не собирается продлевать контракт с «Газпромом» о транзите газа, действие которого закончится в конце этого года. При этом министр отметил, что страна старается нарастить собственную газодобычу.

В конце февраля Владимир Демидов предположил, что страны Запада могут сменить киевские власти для продления договора о транзите российского газа. По его мнению, у Европы есть меньше года, чтобы уговорить Украину подписать новое соглашение с Россией.

#Украина #австрия #эксперт #Восточная Европа #наш эксклюзив #транзит газа #российский газ
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