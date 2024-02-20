Эксперт Демидов: Запад может сменить киевские власти для транзита газа из РФ

У стран Запада есть год на то, чтобы уговорить Киев продлить соглашение с Москвой о транзите российского газа в Европу через территорию Украины. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.

«Я не думаю, что в текущей ситуации Украина - это объект принятия решений, это скорее субъект, поэтому есть год на то, чтобы либо уговорить Украину, либо сделать так, чтобы она согласилась. Я думаю, что контракт будет продлен», - сказал он.

По словам эксперта, если для этого потребуются какие-либо политические изменения на Украине, они произойдут, при этом Соединенные Штаты имеют главный рычаг давления на украинское правительство.

«Здесь нужно понимать, что если вдруг газ перестанет идти, то перестанут получать газ восточноевропейские страны и Австрия, частично Германия. Если вдруг это произойдет, то может пробежать черная кошка между восточноевропейскими и западноевропейскими странами. И я не думаю, что западноевропейские страны допустят такую политическую потерю, потому что это может сблизить восточноевропейские страны и Россию, которая однозначно хочет поставлять газ», - заявил собеседник телеканала.

Он добавил, что «друзья восточноевропейских государств по Евросоюзу и за океаном» запрещают им получать российское сырье.

«А получать газ где-то еще они не могут, потому что у них нет портов и инфраструктуры газовой, которая бы поставляла им газ из портов Адриатики или Средиземноморья. Поэтому я думаю, контракт будет переподписан с текущим руководством либо с любым другим», - заключил Демидов.

Напомним, в конце 2024 года завершится договор на транзит российского газа в страны Старого Света через территорию Украины. Официально о переговорах по его продлению неизвестно. Однако многие эксперты уже размышляют о возможных сценариях по данному вопросу.