Минобороны: за Путина проголосовали свыше 99% бойцов в зоне СВО

Более 99% военнослужащих в зоне специальной военной операции проголосовали на президентских выборах за действующего главу государства Владимира Путина. Об этом заявили в Министерстве обороны.

Выборы президента проходили в три дня: 15, 16 и 17 марта включительно. На высший пост в стране претендовали четыре кандидата: Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий.

После обработки более 60% протоколов Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе. Там он пообщался с волонтерами и сделал ряд важных заявлений. В частности, Путин сказал, что инициатива в зоне СВО полностью принадлежит российским войскам, а также призвал защитить население освобожденной Авдеевки.