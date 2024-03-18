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Минобороны: за Путина проголосовали свыше 99% бойцов в зоне СВО

Несмотря на сложную обстановку на линии боевого соприкосновения каждый военнослужащий получил право отдать свой голос на выборах президента России.
Ян Брацкий 2024-03-18 00:56:01
© Фото: Минобороны России

Более 99% военнослужащих в зоне специальной военной операции проголосовали на президентских выборах за действующего главу государства Владимира Путина. Об этом заявили в Министерстве обороны.

Выборы президента проходили в три дня: 15, 16 и 17 марта включительно. На высший пост в стране претендовали четыре кандидата: Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий.

После обработки более 60% протоколов Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе. Там он пообщался с волонтерами и сделал ряд важных заявлений. В частности, Путин сказал, что инициатива в зоне СВО полностью принадлежит российским войскам, а также призвал защитить население освобожденной Авдеевки.

#Минобороны России #ВС РФ #Путин #Выборы #голосование #Президент #СВО
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