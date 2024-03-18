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Путин призвал сделать все для защиты жителей Авдеевки

Владимир Путин пообщался с волонтерами, планирующими поездку в освобожденную от ВСУ Авдеевку.
Ян Брацкий 2024-03-18 00:15:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Кандидат в президенты Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости сделать все для поддержки населения Авдеевки, освобожденной от украинских националистов.

«Конечно же, надо сделать все, чтобы людей поддержать», - сказал президент, обращаясь к волонтерам, планирующим поездку в этот населенный пункт.

Ранее стало известно о прибытии Путина в избирательный штаб. Там он встретился с волонтерами, оценил качество их работы на выборах и обратился с приветственной речью к своим соратникам.

#Путин #Выборы #ВСУ #ЦИК #Авдеевка
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