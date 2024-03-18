Инициатива в зоне спецоперации полностью принадлежит российским Вооруженным силам. Об этом кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин заявил на встрече со своими сторонниками в Гостином дворе, где расположен его избирательный штаб.

«На некоторых участках наши парни противника просто кромсают, продвижение идет каждый день, постепенно, аккуратно. Это больше, чем активная оборона», - сказал Путин.

Ранее стало известно о прибытии Владимир Путина в свой избирательный штаб в Гостином дворе. Там действующий глава государства пообщался с волонтерами и своими сторонниками. Путин сделал ряд заявлений, среди которых призыв защитить население Авдеевки, освобожденной от украинских националистов.