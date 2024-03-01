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Губернатор Техаса Эбботт встретился с Трампом и проигнорировал Байдена

Байден и Трамп посетили южную границу США в разгар президентской гонки и на фоне острого миграционного кризиса.
Игнат Далакян 2024-03-01 07:47:01
© Фото: GregAbbott_TX, X

Действующий президент США Джо Байден и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп посетили южную границу США в разгар президентской гонки и на фоне острого миграционного кризиса.

При этом губернатор Техаса Грег Эбботт в сопровождении нацгвардии с почестями встретил Трампа. Но находившегося на расстоянии всего 500 метров действующего президента губернатор проигнорировал. Джо Байден встретился только с агентами федеральной пограничной службы.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал действующего главу США Джо Байдена неполноценным человеком. По мнению Трампа нынешний президент США от Демократической партии Байден является худшим главой в истории страны.

На границе с Мексикой ситуация с нелегальными мигрантами остается острой для Соединенных Штатов. Так, за период президентства Джо Байдена в США проникли 7,2 миллиона нелегальных мигрантов, как передавал ранее Fox News. Представители Республиканской партии оказывают давление на Белый дом из-за пограничной политики.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #техас
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