В ЦИК сообщили, что свыше 74% избирателей проголосовали на выборах

Общая явка избирателей на голосованиях на выборах президента России превысила 74%, заявил зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.

«По моим сведениям, на 20:37 она (явка - прим.ред.) была 74,22%», - уточнил он.

Ранее во ВЦИОМ сообщили, что по предварительным данным голосований лидирует действующий президент РФ Владимир Путин. На втором месте расположился выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов (4,6%), затем следуют Владислав Даванков из «Новых людей» (4,2%) и Леонид Слуцкий из ЛДПР (3%).

Напомним, что в 21:00 по московскому времени во всех регионах страны завершились выборы на пост главы государства.